Инфекционист предупредил о способности клещей присасываться «безболезненно»

В слюне членистоногих содержится анестезирующее вещество.

Есть риск, что человек не заметит вредителя.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессор Владимир Никифоров.

«Клещ присасывается настолько незаметно, что вы абсолютно ничего не почувствуете. Ещё, скажем, комара почувствовать можно, можно почувствовать слепня, мошка может быть болезненна, муха-жигалка. А вот клещ абсолютно безболезненный. У него в слюне содержится анестезирующее вещество, поэтому в этом плане он самый такой опасный».

Клещевой энцефалит не распространён в Москве и Подмосковье, добавил инфекционист.

«Ни в Москве, ни в Подмосковье клещевого энцефалита нет. У нас есть болезнь Лайма (клещевой боррелиоз). Он, на наше с вами счастье, прекрасно лечится антибиотиками».

Ранее стало известно, что свыше 10 тысяч россиян пострадали от укусов клещей с начала сезона. Это ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Тогда за медпомощью обратились около 12 тысяч человек.

От клещевого вирусного энцефалита привиты более 1,6 млн человек, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по итогам селекторного совещания с участием руководителя ведомства Анны Поповой. Там отметили, что случаи заболевания боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом не выявлены.