В России для детей с редкими заболеваниями сократили срок получения лекарств

В России правительство уточнило порядок обеспечения лекарствами детей с орфанными заболеваниями. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Правительство урегулировало порядок обеспечения подопечных фонда «Круг добра» лекарствами из резерва, который формируется на базе региональных и федеральных медицинских организаций. Теперь препараты будут предоставлять в течение нескольких дней с момента определения потребности», — говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства уточнили, что врачебная комиссия медорганизации должна сформировать заявку в срок до двух рабочих дней. Экспертный совет фонда «Круг добра» должен принять решение о выдаче препарата в течение трёх рабочих дней.

Ранее сообщалось, что родители могут отслеживать заявки на лекарства в фонд «Круг добра» для детей с редкими заболеваниями онлайн.