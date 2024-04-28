Частные клиники положительно отчитались за год работы

На мероприятии, традиционно проходящем в рамках Общего годового собрания членов Ассоциации частных клиник, было отмечено, что в последние годы наблюдается значительное улучшение доступности медицинских технологий, адаптированных под нужды населения. В этом вопросе значительную роль сыграли негосударственные медицинские организации. В системе обязательного медицинского страхования (ОМС) активно участвуют 376 медорганизаций, из которых 164 — негосударственные.

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Генеральный директор Ассоциации частных клиник, Александр Солонин, уточнил, что коммерческий сегмент медицинского рынка Петербурга сегодня насчитывает более 110 миллиардов рублей, включая 36 миллиардов от сектора добровольного медицинского страхования (ДМС). Он подчеркнул, что члены ассоциации оказывают значительный объем реальной помощи, привлекая ежедневно более 100 тысяч пациентов, что является важным дополнением к услугам государственных медучреждений.

На круглом столе также были затронуты вопросы взаимодействия коммерческого сектора и государства, особенно в контексте поддержки бизнеса и повышения компетенций в медицинских направлениях. Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана отметил, что городские власти готовы оказывать поддержку бизнесу, особенно когда речь идет о помощи гражданам.