Еда не может гнить в ЖКТ из-за отсутствия условия для этого

Процесс гниения еды в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) невозможен, так как она расщепляется ферментами человека еще до встречи с микроорганизмами, обитающими в толстом кишечнике. Об этом «Газете.Ru» рассказала ведущий консультант по лабораторной медицине, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина.

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«Гниение – это разложение органического продукта под действием бактерий и грибов. Этот термин обычно относится к разложению белковых продуктов, например, мяса. В ЖКТ, однако, белки расщепляются ферментами в тонком кишечнике, а не бактериями. В толстом кишечнике микробы отвечают за расщепление клетчатки — растительных волокон, которые не перевариваются самим человеком. Но данный процесс носит название ферментации или брожения, а не гниения», — пояснила Савкина.

Эксперт добавила, что из-за кислой среды желудка в нем практически нет микроорганизмов, а потому процесс гниения в желудке также исключен.