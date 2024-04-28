Минздрав: единые диспетчерские помогают отправлять пациентов в профильные центры

За последние 20 лет служба скорой медицинской помощи прошла серьезную модернизацию. Помимо постоянного обновления автопарка и медицинского оборудования, произошли и структурные, и организационные перемены. Если раньше пациента обычно транспортировали в ближайшее медучреждение, то теперь сотрудники колл-центра сразу принимают решение о маршрутизации в конкретную клинику - в зависимости от предполагаемого диагноза. Об этом рассказал главный внештатный специалист по скорой помощи Минздрава России Сергей Багненко.

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"В начале 2000-х годов более 80% машин скорой были со сроком эксплуатации более 5 лет, закупались в основном импортные автомобили. 20 лет назад не было условий для нормальной работы, не было отечественного оборудования. На данный момент практически все эти проблемы решены", - отметил Сергей Багненко.

Сегодня все машины службы "скорой" оснащены современным оборудованием, по большей части отечественным, есть медикаменты для тромболизиса, то есть специализированная помощь оказывается немедленно, уже по пути в медучреждение.

"У врачей, работающих в скорой медицинской помощи появилась возможность применения цифровых решений, специальных программ. Все они пользуются планшетами", - отметил главный специалист.

Практически во всех регионах уже проведено или продолжается объединение разрозненных станций и отделений в общий центр скорой медицинской помощи медицины катастроф, - подчеркнул Багненко.

По его словам, такая организация работы помогает принять сотруднику колл-центра оптимальное решение: пациента направляют в конкретный медицинский центр, где ему окажут именно ту помощь, которая нужна.