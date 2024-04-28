Обезболивающие могут вызвать хроническую головную боль

Хроническая мигрень и лекарственно-индуцированная головная боль могут развиться в том случае, если человек принимает слишком много обезболивающих или препараты для купирования боли с кофеином, – например, цитрамон, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог, специалист кабинета лечения головной боли ЦКБ РАН Мария Шаповалова.

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Лекарственно-индуцированная боль может возникнуть и у людей с головной болью напряжения, но чаще всего страдают именно пациенты с мигренью, потому что ее терпеть очень тяжело и человек сразу пьет таблетку.

«Сначала пациент принимает лекарство при первых признаках головной боли или для профилактики, а затем хронический прием препаратов становится стилем жизни. Обезболивающий эффект при этом постепенно снижается, что приводит к увеличению дозы и комбинированию различных анальгетиков. Из-за такого использования препаратов изменяется характер головной боли, — она становится хронической и провоцирует ещё большее злоупотребление лекарствами», – рассказал невролог.

Так, если человек пьет больше 10-15 обезболивающих таблеток в месяц, то от них возникает лекарственно-индуцированная головная боль. Как правило она пропадает после прекращения приема препаратов.

Также не следует применять препараты с содержанием кофеина, к которым относится цитрамон. Кофеин помогает лекарственному средству действовать быстрее, но высок риск развития лекарственно-индуцированной головной боли. Поэтому купировать головную боль нужно препаратами без кофеина, то есть нурофеном, парацетамолом, аспирином, напроксеном.

Подробнее о самых частых ошибках при купировании мигренозной головной боли, триггерах приступа и современных методах лечения заболевания – в интервью «Газете.Ru».