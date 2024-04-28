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В Минздраве Латвии признали, что не могут отказаться от закупок некоторых лекарств из РФ

Министерство здравоохранения Латвии признало, что республика не может полностью отказаться от закупок некоторых лекарств из России. Об этом сообщил портал rus.tvnet.lv.

Минздрав Латвии не поддержал идею о запрете лекарств из России и Белоруссии
© Unsplash

В ведомстве пояснили, что около 10% лекарств, не зарегистрированных в республике, но необходимых для пациентов, импортируется из России или Белоруссии. В Латвии они не производятся.

При этом представитель оппозиционной партии "Национальное объединение" назвал "абсурдом" тот факт, что государственным и муниципальным учреждениям Латвии при осуществлении госзакупок министерство предлагает товары или сырье, производимые в России или Белоруссии.

В последние годы политика прибалтийских государств характеризовалась ростом уровня русофобии: от массового сноса мемориалов советским воинам - освободителям Европы от фашизма до отказа от выгодных поставок российской электроэнергии и других ресурсов. Однако муж премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая считается одной из самых ярых сторонников Украины в Евросоюзе, продолжал зарабатывать на бизнесе в России и после начала ее спецоперации.

Болезни и лекарства