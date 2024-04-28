Министерство здравоохранения Латвии признало, что республика не может полностью отказаться от закупок некоторых лекарств из России. Об этом сообщил портал rus.tvnet.lv.

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В ведомстве пояснили, что около 10% лекарств, не зарегистрированных в республике, но необходимых для пациентов, импортируется из России или Белоруссии. В Латвии они не производятся.

При этом представитель оппозиционной партии "Национальное объединение" назвал "абсурдом" тот факт, что государственным и муниципальным учреждениям Латвии при осуществлении госзакупок министерство предлагает товары или сырье, производимые в России или Белоруссии.

В последние годы политика прибалтийских государств характеризовалась ростом уровня русофобии: от массового сноса мемориалов советским воинам - освободителям Европы от фашизма до отказа от выгодных поставок российской электроэнергии и других ресурсов. Однако муж премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая считается одной из самых ярых сторонников Украины в Евросоюзе, продолжал зарабатывать на бизнесе в России и после начала ее спецоперации.