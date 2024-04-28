Названа еда, которая губит сосуды и вызывает диабет даже при отказе от сахара

Врачи предупредили, что отказ от чистого сахара и жирных сладких десертов не гарантирует защиту от сахарного диабета. Чтобы обезопасить себя, сберечь сердце и сосуды, важно помнить и про количество в рационе других простых углеводов. Эндокринолог Екатерина Янг объяснила, какие изменения в организме предшествуют развитию сахарного диабета второго типа.

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Врач напомнила, что недуг провоцирует серьезные повреждения многих органов. Это и сердце, и сосуды, и почки. Также "страдает" нервная система, пишет специалист в своем Telegram-канале.

Появлению диабета предшествует состояние, которое специалисты называют предиабетом.

Одна из причин - большое количество углеводов на столе. При этом в рационе человека может не быть сахара в чистом виде, десертов. Однако, если вы едите изделия из белой муки, быстрые каши, белый рис на постоянной основе, стоит задуматься.

Также опасные изменения в организме провоцируют малоподвижный образ жизни (гаджеты вместо прогулок на свежем воздухе).

Среди симптомов диабета - "необъяснимое" ухудшение зрения. Некоторые пациенты отмечают, что "картинка" вдруг стала размытой. Сильный аппетит и частое мочеиспускание (организм старается избавиться от избытка сахара в крови) - также тревожные признаки.

Не стоит игнорировать и резкий набор или уменьшение веса, слабость, долго не заживающие ранки, сильную жажду, независимо от выпитого.

Кроме того, повышение глюкозы в крови иногда приводит к повреждению нервной системы - диабетической нейропатии. Так, у человека немеют пальцы на руках и ногах, развиваются боли в конечностях.