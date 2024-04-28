В Роспотребнадзоре рассказали об опасности новых вирусов в комарах и клещах

В рамках федерального проекта "Санитарный щит" специалистами Роспотребнадзора были обнаружены новые вирусы в комарах и клещах.

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"Они обнаружены во время исследований, проводимых в рамках этого проекта и для подготовки и предотвращения возможных угроз. В настоящее время в научно-исследовательских организациях Роспотребнадзора они тщательно изучаются и, по предварительным данным, рисков не несут", - пояснили "Российской газете" в пресс-службе санитарного ведомства.

По информации Роспотребнадзора, клещи обитают практически на всей территории нашей страны и их разновидность насчитывает около 50 видов. Например, рипицефалюс, дермацентор, хиаломма, таёжный клещ, гемафизалис и другие.

К примеру, на территории Азиатской России зарегистрировано 7 видов клещей, которые имеют эпидемиологическое значение и являются постоянными обитателями этой территории. На территории Северо-Кавказского округа, в Ставропольском крае и республике Дагестан можно встретить 14 видов клещей, также, как и в Южном федеральном округе. В Крыму встречается 8 видов клещей, а в Северо-Западном и Центральном округах обитают клещи 4 видов.

Среди заболеваний, которые переносят клещи, самые опасные - клещевой энцефалит, крымская геморрагическая лихорадка (характерна для южной части России), астраханская риккетсиозная лихорадка, сибирский клещевой тиф (характерен для Азиатской части России), туляремия, ку-лихорадка, а также иксодовые клещевые боррелиозы, риккетсиозы, бабезиозы, анаплазмозы, эрлихиозы.

Несмотря на порой невысокую численность иксодовых клещей, осторожность необходимо соблюдать всегда, поскольку для заражения иногда бывает достаточно одного присасывания.

Если собираетесь на природу, лучше выбрать одежду светлых тонов. Так легче заметить клеща. Также рекомендуется заправлять футболки в брюки, а брюки - в носки, обязательно прикрывать голову и шею платком и использовать репелленты.

При обнаружении клеща или при появлении симптомов недомогания после укуса (мышечные или суставные боли, повышение температуры) следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Вирусы, переносимые клещами, могут привести к необратимым последствиям для здоровья, вплоть до инвалидности.