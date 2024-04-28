Долгие выходные могут вызвать невроз

Долгие выходные могут привести к неврозу. Клинический психолог Дарья Яушева рассказала, как с этим можно бороться. По ее словам, предстоящие длинные майские праздники могут вызвать так называемый «воскресный невроз» - ощущение тревоги и бессмысленности жизни.

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«Поможет, если вы дадите себе время и возможность порефлексировать, поразмышлять о ценностях, проанализировать свою жизнь. Честно поговорить с собой о том, что вам нравится, а что нет, от чего можно отказаться или к чему важно изменить отношение. Мы не всегда можем менять обстоятельства, но отношение изменить можем точно», – рассказала Яушева в интервью РИА Новости.

Россиянам предстоит отдыхать с с 28 апреля по 1 мая, а затем, в связи с Днем Победы с 9 по 12 мая.

Ранее «СП» писала о том, что чаще всего утренние отеки под глазами вызваны различными нарушениями в питании, режиме или методах ухода за собой.