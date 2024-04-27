Топ-7 правил для дачников, открывающих сезон

Отправляясь на дачу после долгого зимнего перерыва нужно быть готовым к неожиданностям: проблемы со здоровьем, особенно у людей в возрасте, могут возникнуть в любой момент. Как подготовиться к открытию дачного сезона, как провести майские праздники без вреда для сердца и сосудов, рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто.

"Есть несколько факторов, которые могут привести к проблемам с сердцем в майские праздники. Среди них - злоупотребление алкоголем и переедание, а также неустойчивая погода, - сказал доктор Шляхто. - Кроме того, риск неприятностей увеличивается, когда пациенты забывают лекарства в городе, пропускают их прием и при этом резко увеличивают физическую нагрузку. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями обязательно нужно взять на дачу лекарства на каждый день, препараты экстренной помощи и тонометр!"

Доктор Шляхто дал ТОП-7 советов, как провести открытие дачного сезона без вреда для сердца и сосудов:

· не переедайте;

· не пейте алкоголь;

· больше двигайтесь;

· пейте больше воды, когда жарко;

· не нарушайте режим сна;

· при поездке на дачу или в гости не забудьте с собой лекарства на каждый день, препараты для экстренной помощи и тонометр;

· проведите позитивно время с семьей и друзьями.

"Помните, что безопасных доз алкоголя не бывает, а жаркая погода может только усугубить его негативное влияние. С одной стороны, употребление алкоголя в жару вызывает электролитные нарушения и нарушение теплообмена в организме, что может привести к тепловому удару и аритмии. С другой стороны, алкоголь может вызывать расширение сосудов и чрезмерное снижение давления, что вкупе с жаркой погодой может вызвать головокружение и даже предобморочное состояние", - предупредил кардиолог.

Что касается традиционных майских шашлыков, Евгений Шляхто дал несколько рекомендаций, которые помогут сделать традиционное блюдо менее тяжелым. Так, он советует отдать предпочтение рыбе и нежирному мясу (а не традиционной свинине), и использовать йогурт вместо майонеза, а соевый соус - вместо соли. Ну, и, конечно, традиционный совет - больше овощей и зелени. К шашлыку это лучшее дополнение.