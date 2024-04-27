Врач предупредила о необычном симптоме опасной венерической болезни

Врач-терапевт Эми Нам предупредила, что пациентов с необычными симптомами сифилиса с каждым днем становится все больше. О новых проявлениях опасной венерической болезни она рассказала в беседе с CNN.

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По словам Нам, сифилис может долго оставаться незамеченным и привести к осложнению — глазному сифилису, сопровождающемуся затуманенным зрением, краснотой глаз, болью в глазах, чувствительностью к свету, необычными движениями глаз и даже безболезненными язвами на зрачках.

Нам подчеркнула, что раньше осложнения на глаза были редки, однако в последнее время у 68 процентов пациентов с этим заболеванием нет типичных для него ранних симптомов — сыпи или твердых шанкров. Напротив, в трети случаев наблюдались признаки, свидетельствовавшие о запущенном сифилисе, такие как проблемы с глазами, слухом и внезапно проявившиеся психиатрические заболевания.

«Это неспецифические симптомы, поэтому врачам очень важно проводить нужные скрининги и опрашивать пациентов на предмет факторов риска», — заявила Нам.

Ранее Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ЕСDC) отчитался о всплеске случаев заражения сифилисом (число случаев в 2022 году увеличилось на 34 процента), гонореей (на 48 процентов) и хламидиозом (на 16 процентов). Центр также отметил рост случаев венерической лимфогранулемы и врожденного сифилиса.