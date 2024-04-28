Невролог подсказала, как отличить деменцию от старческой забывчивости

Пожилые люди часто забывают, куда положили вещи, но если они болеют деменцией, то предметы будут обнаруживаться в неожиданных местах, сообщила невролог Амина Киндарова порталу «Здоровье Mail.ru». По ее словам, человек с деменцией может оставить веник в холодильнике, а пульт от телевизора — в микроволновке, и ему не будет это казаться чем-то странным.

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Еще одним симптомом начальной стадии деменции Кинадрова назвала переспрашивание одной и той же информации. Другим проявлением заболевания является невозможность научиться настроить бытовой прибор, отметила специалист. Кроме того, по словам невролога, люди с деменцией не умеют планировать дела.

Киндарова подчеркнула, что отсрочить или даже предотвратить деменцию возможно. По ее словам, это удается в 40% случаев, если продолжать чему-то учиться или работать. Также она назвала важными составляющими правильное питание, соблюдение режима сна, занятия спортом, а также контроль над хроническими заболеваниями. Кроме того, людям, которые не хотят столкнуться с такой болезнью, необходимо ограничить или исключить потребление алкоголя.

Врач-кардиолог Герман Гандельман ранее заявил, что ходьба по лестнице снижает риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме этого, по его словам, у людей, которые регулярно ходят по лестнице, уменьшается риск развития диабета.