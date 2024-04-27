В России впервые выполнили операцию на сердце с самораскрывающимися клапанами

Первую в стране уникальную операцию выполнили специалисты НМИЦ кардиологии имени академика Е.И.Чазова. Пациентке, у которой из-за нарушений работы сердца кровь возвращалась обратно из желудочка в предсердие, установили систему самораскрывающихся клапанов для восстановления нормального кровотока. Об этом "Российской газете" сообщили в Минздраве РФ. За всю историю кардиохирургии в мире таких вмешательств сделано не более 2,5 тысячи, в России - это была первая операция такого рода.

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Когда 64-летняя пациентка поступила в отделение сердечно-сосудистой хирургии Кардиоцентра имени Чазова, она была в тяжелом состоянии. Помимо пороков сердца у пациентки была постоянная форма фибрилляции предсердий и развилась тяжелая хроническая сердечная недостаточность. Около 20 лет назад она уже перенесла несколько операций на сердце - с протезированием митрального и аортального клапанов. Теперь для спасения больной требовалась еще одна операция, но хирурги понимали, что еще одно вмешательство на открытом сердце проводить слишком рискованно.

"Ранее пациентке уже было выполнено три операции с искусственным кровообращением - были заменены аортальный, митральный клапаны. Со временем у нее развилась тяжелая сердечная недостаточность, которая привела к тому, что пациентка не могла пройти даже несколько метров - настолько сильной была одышка", - рассказал "РГ" руководитель лаборатории гибридных методов лечения Отдела сердечно-сосудистой хирургии НМИЦ кардиологии имени Чазова, доктор медицинских наук Тимур Имаев.

Кардиохирургам понадобилось подобрать такую методику вмешательства, которая могла бы помочь пациентке в столь сложной ситуации. В итоге специалисты лаборатории гибридных методов лечения решили провести операцию с использованием системы самораскрывающихся клапанов: это позволило бы предотвратить обратный ток крови в верхнюю и нижнюю полые вены и устранить венозный застой по большому кругу кровообращения. Еще один плюс выбранной методики - это было малоинвазивное вмешательство, устройства были установлены пункционным способом через бедренную вену.

"Была предложена инновационная методика, благодаря ей по сути клапан переносится в венозную систему. Операция продолжалась около двух часов. Это достаточно сложное оперативное вмешательство. В нашей стране до этого момента такие операции на венозной системе никогда не проводились. Хрупкость венозной стенки не сравнима с артериальной. Протезирование аортального клапана - достаточно рутинная процедура, которая часто выполняется в нашей стране. А вот протезирование клапана в венозную систему - достаточно сложное и трудоемкое дело", - рассказал доктор Имаев.

Операция прошла успешно, и уже через месяц женщина чувствовала себя намного лучше: у нее исчезла одышка, которая раньше была тяжелой даже в состоянии покоя, и увеличилась дистанция, которую она может пройти без проблем с дыханием и появления слабости.