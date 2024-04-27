Человеку средних лет желательно обратить пристальное внимание на свое здоровье. Регулярные профилактические обследования помогают оценить состояние организма, вовремя выявить и оценить риски развития болезней. Врач-терапевт Екатерина Клищенко в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие анализы нужно регулярно сдавать женщинам после 40 лет.

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Кроме стандартных обследований, в этом возрасте следует сделать акцент на выявление рисков сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, пояснила врач.

— Всем женщинам рекомендуется ежегодно сдавать клинический анализ крови, анализ на глюкозу в крови, делать липидный профиль крови, а именно: на общий холестерин, на липопротеины низкой плотности (ЛПНП), липопротеины высокой плотности (ЛПВП), триглицериды. Хотя бы один раз в жизни желательно сдать липопротеин (а). Обратите внимание, что после 40 лет мы не ориентируемся на референсные значения лаборатории по холестерину, а вычисляем норму для каждого человека индивидуально исходя из его сердечно-сосудистого риска, который по специальной шкале рассчитывает врач-терапевт, — сообщила Клищенко.

Собеседница «ВМ» порекомендовала ежегодно уточнять статус по инфекциям с помощью анализа крови на ВИЧ, на антитела к сифилису (IgG и IgM), анализа на антиген вирусного гепатита В (HBs Ag), на антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV).

Кроме того, в случае, если человек не болел гепатитом В и не вакцинировался во взрослом возрасте, следует сдать анализ крови на антитела (Anti-HBs). Вакцина от гепатита В стала обязательной после 1990 года, а значит все, кто старше 40 лет, в детстве вакцинированы не были. И при отсутствии антител нужна вакцинация.

— Также для женщин актуален анализ крови на ферритин — маркер дефицита железа в связи с повышенным его расходом на фоне менструации. При наличии избыточного веса желательно посмотреть АСТ, АЛТ, гликированный гемоглобин, витамин Д, мочевую кислоту. Для диагностики рака шейки матки и инфицирования вирусом папилломы человека необходим РАР-тест и тест на ВПЧ. Забор обычно выполняет врач-гинеколог. Для скрининга на образования молочных желез нужно регулярно проходить маммографию, — добавила специалист.

Клищенко также объяснила, что с 40–45 лет нужно сдавать анализ кала на скрытую кровь и делать колоноскопию для скрининга на рак прямой кишки. Кроме стандартных обследований, при наличии хронических заболеваний, отягощенной наследственности, особенностей питания или вредных привычек могут быть рекомендованы дополнительные обследования. Это нужно обсудить с врачом-терапевтом, заключила спикер.