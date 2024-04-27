Признаки, указывающие на дефицит белка в организме

На дефицит белка в организме указывают такие признаки, как потеря мышечной массы, вялость, повышенное чувство голода и отеки, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» нутрициолог Ольга Симоненко. По ее словам, снижение минеральной плотности костей и проблемы с волосами, кожей и ногтями также говорят о недостатке белка.

Медик объяснила, что, если в организме недостаточно белка, начинают разрушаться мышцы и высвобождаются аминокислоты, из-за чего человек ощущает слабость и потерю сил. Плохой аппетит тоже является симптомом белковой недостаточности, однако бывают случаи, когда организм пытается восстановить белковый статус, повышая для этого аппетит. Это приводит к перееданию и, следовательно, к набору веса.

Апатия и вялость также являются признаками дефицита белка, отметила нутрициолог. Кроме того, при белковой недостаточности уменьшается минеральная плотность костей, что увеличивает риск переломов.

Отеки тоже возникают из-за недостатка потребления белка с пищей, добавил врач. При дефиците белка волосы становятся ломкими и перестают расти или даже выпадают, ногти могут поменять форму или проявится ломкость. При белковой недостаточности кожа может потускнеть и начать шелушиться, подытожил Симоненко.

Ранее диетолог Кристина Войт рассказала, что лучшими продуктами в плане усвоения белка являются куриные мясо и яйца, креветки и кальмары. Эксперт отметила, что также подойдут белая рыба, кролик и красное мясо.