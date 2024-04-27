Наркологи ожидают всплеск психозов после майских праздников

В майские праздники увеличивается число обращений граждан в связи со злоупотреблением спиртным, пик «алкогольных психозов» приходится на середину мая, заявил президент Независимой наркологической гильдии, врач-нарколог Руслан Исаев в беседе с НСН.

Ранее наркологи обнаружили закономерность — в полнолуние резко увеличивается число экстренных пациентов, поступающих на лечение. У них на фоне употребления алкоголя начинаются психоз, галлюцинации и бред, заявила врач психиатр-нарколог Светлана Нестерова. Исаев признался, что сталкивался с подобным на практике.

«Я с подобным сталкивался на практике, поэтому я склонен доверять этой информации. Все зависит от того, какой это психоз. Лечится это клинически и зависит от симптомов: бред, галлюцинации, нарушение сознания. Это не одно лекарство, это целый комплекс», - пояснил Исаев.

Еще одним триггером выступают длительные майские праздники, предупредил специалист. По его словам, в длинные выходные становится больше обращений в связи с тяжелыми опьянениями.

«Любые длинные выходные у нас сопровождаются всплеском потребления, к сожалению. Очень часто эти выходные используются людьми для избыточного потребления, перепивания и переедания. По статистике, обращаемость возрастает не 1 мая, а на три-четыре дня позже. Люди начинают расслабляться, сначала повышается обращаемость в связи с тяжелыми опьянениями, а через две недели там уже всплеск психозов. Такая динамика есть. Психозы возникают при длительных запоях, поэтому всплеск приходится на середину мая. Белая горячка входит в эту собирательную группу», - посетовал нарколог.

Со своей стороны, нарколог Александр Ковтун в эфире НСН рассказал, что делать в случае обнаружения такой проблемы.

«Если алкогольный психоз у человека, надо вызывать скорую помощь. Его отвезут в психиатрическую больницу, в острое отделение. До приезда скорой надо обеспечить человеку безопасность, чтобы он никуда не выпрыгнул и не убежал. До приезда специалистов за ним нужно смотреть», - объяснил он.

В начале 2024 года спрос на психологов в России увеличился 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет «Коммерсант». По числу запросов второй год подряд лидируют детские психологи. Спрос на их услуги в феврале вырос на 63% по сравнению с февралем прошлого года.На втором месте — семейные специалисты (+52%), а на третьем — специалисты, которые помогают справиться с алкогольной зависимостью (+85%), передает «Радиоточка НСН».