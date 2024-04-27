Врач рассказал, к чему приводит густая кровь

Повышенная свертываемость крови повышает риск образования тромбов и может привести к инфаркту, инсульту и закупорке легочной артерии. Об этом Здоровью Mail.ru рассказал гематолог Александр Серяков.

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Состояние сгущения крови в медицине называется «гиперкоагуляционным синдромом». При этом она быстро сворачивается, что видно при сборе крови для анализа. Опасность густой крови — это замедление и затруднение кровотока. В результате ухудшается микроциркуляция в мелких сосудах, в том числе в сердце, головном мозге, почках и легких. Высок риск образования тромба, который может привести к инфаркту или инсульту. В крайних случаях возможна закупорка тромбом легочной артерии.

Причинами сгущения крови могут быть возраст (50 лет и старше), избыточный вес, повышенный уровень холестерина, вредные привычки (курение, злоупотребление алкоголем), ожоги и значительное переохлаждение организма, операции, травмы сосудов, трансплантация органов, воспалительные процессы, стресс, гиподинамия, патогенная микрофлора, гормональная контрацепция, неправильное питание, отравление токсинами, беременность, генетическая предрасположенность.

Для лечения используют специальные препараты, которые снижают свертываемость крови. Их можно принимать только по назначению врача, так как они могут спровоцировать образование язв в желудке и опасных для жизни кровотечений.

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