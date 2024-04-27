Седина: какие привычки приводят к ее появлению в раннем возрасте

Это всегда неожиданно и всегда неприятно. Еще вчера вы казались себе юной и безмятежной, веселой и жизнерадостной — а сегодня все плохо и настроение упало под плинтус. Вы обнаружили седой волос. Или целую прядь. И не так уж важно, сколько вам лет — такое может быть и в 21, и в 49 (тут все же чаще, что правда, то правда).

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«С возрастом волосы седеют — это просто физиологическая данность. Однако если вы начали замечать седину в возрасте около 20 лет, это может стать поводом для беспокойства. К поседению волос приводит множество причин — в первую очередь, конечно, наши гены, от которых никуда объективно не спрятаться. Есть даже некоторые продукты, которые могут способствовать росту седых волос», — говорит Стас Горин, диетолог и велнес-коуч.

Перечисляем привычки, которые способствуют раннему поседению.

Слишком много времени на солнце

Если вы часто бываете на солнце, это может быть одной из главных причин появления седых волос. Солнечные лучи UVA и UVB вредны не только для кожи, но и для волос.

«Поэтому, если вы проводите много времени на открытом воздухе, обязательно носите с собой зонтик или шарф, которые защитят ваши волосы от повреждений», — говорит Стас.

Химикаты в волосах

Все мы любим укладывать волосы и ни на секунду не задумываемся, прежде чем покрасить их или купить средства для формирования локонов. Но знаете ли вы, что многие из этих химикатов наносят серьезный вред волосам и в конечном итоге могут ускорить их поседение.

«Они также могут сделать волосы грубыми и сухими. Использование средств без сульфатов — лучший способ избежать поседения волос из-за химикатов», — объясняет Стас.

Курение

Если вы курите и обнаруживаете у себя седые волосы в раннем возрасте, не удивляйтесь! Курение — одна из основных причин появления седых волос.

«Вредная привычка не только загрязняет и убивает ваши легкие, но и наносит вред вашим локонам. Токсины, содержащиеся в сигаретах, могут повреждать волосяные фолликулы и приводить к преждевременному поседению», — предупреждает Стас.

Несоблюдение правильного питания

Кто-то еще удивляется тому, насколько сильно потребляемая вами пища может влиять на ваш организм? Недостаток необходимых витаминов и питательных веществ в вашем рационе также может повлиять на здоровье ваших волос.

«Необходимо употреблять достаточное количество воды и перейти на сбалансированную диету», — напоминает велнес-коуч.

Недостаток масла в волосах

Чудеса, которые масло может сотворить с вашими волосами, безграничны. Помимо того, что оно делает ваши волосы гладкими, упругими и блестящими, оно также предотвращает раннее поседение волос.

«Регулярно делайте масляный массаж. Вы можете использовать различные масляные маски для волос, в состав которых входит йогурт, кокосовое или кунжутное масло», — рассказывает Стас.

Кроме того, убедитесь, что вы используете правильный шампунь и кондиционер для волос.