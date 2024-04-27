Перечислены прививки, которые необходимо сделать всем

В Национальный календарь профилактических прививок (НКПП), который обеспечивает защиту населения от 12 опасных инфекций, необходимо включить ряд новых вакцинаций, поделился мнением с aif.ru член комитета по охране здоровья Госдумы академик РАН Александр Румянцев. Так, по его словам, перечень необходимо дополнить прививками от ротавируса и менингококковой инфекции.

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НКПП нужно довести до уровня лучших календарей мира. <...> Мы долго ведем разговоры про то, что нам нужна вакцина против ротавируса, четырехвалентная вакцина против менингококковой инфекции, ветряной оспы, а также от гепатита А, чтобы снять вопрос самой распространенной кишечной инфекции, с которой мы встречаемся до сих пор, — отметил он.

Руководитель Российского референс-центра по мониторингу за бактериальными менингитами ФГБУ Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ирина Королева согласилась с мнением Румянцева. Она отметила, что менингококковая инфекция является одной из наиболее опасных вакциноуправляемых инфекций, которой чаще всего подвержены дети.

Заболевание часто протекает в молниеносной форме и может закончиться трагически в течение суток — дети практически «сгорают» от менингококковой инфекции. И это можно предотвратить с внедрением упреждающей вакцинопрофилактики, — пояснила она.

Румянцев также призвал расширять программы вакцинации для новых категорий граждан, в том числе для людей старше 60 лет. По его словам, адаптивность иммунитета человека с возрастом снижается, что приводит к частым заражениям инфекциями.

В настоящее время в рамках НКПП проводится иммунизация против 12 инфекционных заболеваний: вирусного гепатита В, туберкулеза, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции типа B, кори, эпидемического паротита, краснухи, пневмококковой инфекции и гриппа.

Акушер-гинеколог Татьяна Федина ранее сообщила, что во время беременности нельзя делать прививки от кори, краснухи и свинки. По ее словам, эти вакцины могут навредить развивающемуся плоду. Также опасно будущим матерям делать прививки от ветрянки и опоясывающего лишая.