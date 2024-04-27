Эксперт рассказал, о чем сигнализирует целлюлит

Целлюлит не только портит внешний вид. Это состояние говорит о необходимости всерьез заняться здоровьем. Такое мнение озвучил реабилитолог, специалист по механотерапии Владимир Бондаренко, сообщает радио Sputnik.

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По словам эксперта, целлюлит является только небольшой «верхушкой айсберга». А под ней скрываются интоксикация, плохой сон, утомляемость, и даже риск развития серьезных иммунных и онкологических заболеваний. При этом очень многие женщины, независимо от веса и объема тела, имеют такие проблемы, - даже очень худощавые девушки.

Он дал несколько советов, как справиться с этой проблемой.