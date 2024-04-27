Самолечение может навредить при аллергии в сезон цветения

Людям, у которых аллергия на пыльцу, рекомендовали не заниматься самолечением и не применять фитотерапию, так как это может еще больше навредить. Об этом сообщила ТАСС врач аллерголог-иммунолог ГКБ № 52 Елена Бобрикова.

"Что мы не рекомендуем нашим пациентам, у которых есть аллергия на пыльцу: в любом случае не использовать лечение травами, то есть фитотерапию, так как это тоже может спровоцировать ухудшение состояния. А оптимально, конечно, в сезон цветения уехать в другую климатическую зону. Если нет такой возможности, то нужно воспользоваться профилактическими методами", - сказала Бобрикова.

Она подчеркнула, что не стоит заниматься самолечением. Прежде всего, нужно обратиться к врачу, чтобы решить свою проблему. Также можно начать прием антигистаминных препаратов, но нового поколения. Препараты первого поколения врачи уже не назначают и не используют, потому что у них есть некоторые побочные эффекты, которые могут вызвать сонливость и снижение внимания.

Есть также и профилактические меры. Например, по возвращению домой нужно обязательно промыть глаза, нос обычной водой или раствором. Именно орошение слизистой носа уменьшает контакт слизистой и пыльцы. В машине нужно ездить с закрытыми окнами и с использованием кондиционера. Дома же лучше использовать фильтры, которые будут абсорбентом собирать и пыль, и пыльцу. Нужно также проводить влажную уборку помещения, чтобы тоже минимизировать риск контакта с пыльцой, подчеркнула врач.