Невролог назвал способы избежать инсульта

Чтобы снизить риск инсульта, в первую очередь необходимо заботиться о здоровье сосудов, считает невролог, эксперт телеканала «Доктор» Ринат Богданов. Он назвал эффективные способы избежать опасного для жизни состояния в беседе с «Лентой.ру».

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По словам Богданова, в трех случаях из четырех острое нарушение мозгового кровоснабжения происходит из-за блокировки кровотока, поэтому самыми действенными методами профилактики является борьба с заболеваниями, которые вредят сосудам, — атеросклерозом и повышенным давлением.

Кроме того, невролог указал, что вероятность получить инсульт выше у курильщиков и людей старше 45 лет. К серьезным факторам риска, по его мнению, также относятся малоподвижный образ жизни, избыточное питание, нарушение сердечного ритма, хроническая нехватка сна, мигрень и внезапное нарушение зрения.

Чтобы не доводить до инсульта, врач призвал снижать факторы риска, которые поддаются коррекции. Например, он посоветовал следить за здоровьем сосудов и вести активный образ жизни.

«Сидеть на диване и потреблять БАДы — это не очень хорошая стратегия», — резюмировал Богданов.

Ранее врач-кардиолог Ксения Ерусланова предупредила о риске возникновения инсульта из-за пропуска завтрака. При этом специалистка подчеркнула, что если отказ от еды по утрам осознанный, то это, наоборот, принесет пользу.