Столичные врачи спасли от разрыва аорты пациента в критическом состоянии

Бригада из семи специалистов провела провела сложнейшую гибридную операцию и спасла жизнь 74-летнему мужчине в Москве. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Во флагманском центре городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова врачи провели протезирование и эндопротезирование аорты при ее расслоении и риске разрыва.

Мужчина находился в критическом состоянии. Медикам нужно было действовать быстро, однако щадящими методами ввиду множества патологий у пациента. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и находится дома.

— На сегодняшний день в гибридных операционных флагманских центров больниц выполнено более трех тысяч вмешательств, многие из которых чрезвычайно трудные, — передает слова Раковой официальный сайт мэра Москвы.

Ранее в Москве женщине с «синдромом бабочки» сделали кесарево сечение особым методом. Все дело в том, что у роженицы от любых прикосновений появляются синяки, однако медики смогли помочь ей родить здорового малыша.

До 2030 года в столице продолжат развивать здравоохранение, чтобы предоставить его в лучшем виде для каждого горожанина. Москве предстоит завершить модернизацию инфраструктуры здравоохранения столицы, а также продолжить разработку и внедрение новых столичных стандартов медицинской помощи. Кроме того, ожидается активная работа в сфере разработки и внедрения инновационных цифровых решений.