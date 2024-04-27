Нутрициолог назвал признаки дефицита белка

Белок очень важный элемент в рационе питания. Он необходим для поддержания функций организма и здорового его развития, особенно для костей, мышц и иммунной системы. Кроме того, белок является источником энергии. В беседе с «Вечерней Москвой» нутрициолог Ольга Симоненко рассказала, как определить дефицит белка в организме.

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Белки состоят из строительных блоков — аминокислот. Употребляя богатые белком продукты, мы снабжаем организм аминокислотами, из которых впоследствии вырабатываются микроэлементы, в том числе коллаген. Некоторые аминокислоты являются незаменимыми, их обязательно нужно получать с пищей, а некоторые организм может синтезировать сам.

Признаки дефицита белка

Ранние признаки недостатка белка в организме могут остаться незамеченными, тогда как при длительном дефиците обычно наступают серьезные последствия для здоровья — как краткосрочные, так и долгосрочные.

Потеря мышечной массы и силы

При недостатке в рационе белка или любой из незаменимых аминокислот замедляется синтез важнейших для функций организма белков. Одновременно усиливается расщепление белков из внутренних тканей — органов. При продолжающемся дефиците ткани, в первую очередь мышцы, разрушаются. Таким образом высвобождаются аминокислоты, необходимые для создания других, более важных белков. Вследствие истощения мышц человек начинает ощущать слабость.

Повышенное чувство голода

Плохой аппетит является одним из симптомов тяжелой белковой недостаточности, но при более легких формах дефицита наблюдается обратная картина. При недостаточном потреблении белка организм пытается восстановить свой белковый статус путем повышения аппетита, что может способствовать перееданию и набору веса.

Вялость, апатия

Снижение минеральной плотности костей и увеличение риска переломов

Этот симптом будет развиваться быстрее у пожилых людей и женщин в постменопаузе.

Отеки

При недостатке потребления белка с пищей количество белка в крови и клетках тоже становится недостаточным. Это вызывает отек. Он обычно сначала появляется на ногах, но может также проявляться на лице или распространиться по всему телу.

Проблемы с волосами, ногтями, кожей

При дефиците белка волосы становятся тонкими, ломкими, тусклыми и перестают расти. Может начаться выпадение, или даже поменяться цвет волос. На ногтях появляются поперечные или центральные бороздки, может поменяться форма ногтей или проявиться ломкость. Кожа при недостатке белка выглядит тусклой, шелушится и истончается. Также она легко повреждается. А так как снижается способность к регенерации, полученные раны долго не заживают.

Как проявляется у детей

У младенцев и детей младшего возраста дефицит белка замедляет рост и набор веса, пагубно влияет на мозг и может иметь долгосрочные последствия для его функционирования.

Какие еще последствия возникают

Кроме того, недостаток белка оказывает негативное влияние на функцию почек, нарушает функции иммунной системы. Также такое состояние отрицательно влияет на функцию слизистой оболочки кишечника и проницаемость. А это, в свою очередь, ухудшает всасывание питательных веществ и делает возможным вторжение в кровь бактерий, что может привести к септицемии.

— Но такие последствия, как, например, отеки, нарушения работы почек и печени, серьезные повреждения кожи, повышенный риск инфекции, замедление роста детей и влияние на мозг, бывают в случае существенного и длительного дефицита белка, — уточнила Симоненко.

По ее словам, поскольку продукты — источники белка являются также основными источниками таких питательных веществ, как кальций, витамин В12, железо и цинк, их дефицит может привести к нехватке и этих микроэлементов, что скажется на здоровье не в лучшую сторону.

Чистый дефицит белка по причине недостаточности потребления встречается очень редко. Чаще всего белковая недостаточность — это следствие общего недоедания, и такое состояние называется белково-энергетическая недостаточность. Если питание достаточно по количеству и разнообразно традиционными продуктами, то недостатка белка не возникнет.