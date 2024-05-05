Заболеть смертоносным энцефалитом можно и без встречи с клещом

Каждую весну россияне слышат со всех сторон истории о клещевом энцефалите и его смертельном последствии — воспалении оболочек головного мозга. Но спровоцировать энцефалит могут также бактерии и простейший организмы, наш собственный иммунитет и… неизвестные причины. Как проявляется неинфекционный энцефалит и что о нём говорят врачи?

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Чем опасен энцефалит

Энцефалит — это воспаление головного мозга, которое сопровождается разрушением нервных тканей и ухудшением работы нервной системы человека.

«Суффикс -itis указывает на воспалительный характер патологических изменений в головном мозге», — рассказала «Секрету» педиатр сервиса DocMa Ани Татинцян.

По словам врача высшей категории Андрея Сахарова, независимо от причины появления энцефалита он негативно действует на нервную систему.

«Появляются неврологические симптомы, которые характерны при поражении головного мозга. Человек может перестать разговаривать, двигаться, может даже впасть в кому», — объяснил он.

Каким бывает энцефалит

По словам Ани Татинцян, выделяют четыре основных типа энцефалита:

Инфекционный — возникает на фоне вирусной инфекции; Постинфекционный — происходит на фоне инфекционного воспаления; Хронический — развивается медленно на фоне, например, ВИЧ или «не имеет видимых причин»; Аутоиммунный — образуется в качестве реакции на опухоль или антитела, без инфекции.

«Учитывая данную классификацию, к неинфекционным причинам энцефалита чаще всего относят аутоиммунные процессы (состояния, при которых иммунная система начинает атаковать собственные клетки, ткани организма)», — отметила педиатр.

Как распознать неинфекционный и инфекционный энцефалит

По словам Татинцян, симптомы энцефалита практически универсальны, так как воспаление локализуется в тканях головного мозга.

К специфическим симптомам энцефалита относятся:

Головная боль;

Рвота;

Тошнота;

Спутанность сознания;

Сонливость;

Дезориентация;

Судороги;

Изменения поведения личности.

«Не во всех случаях, но все же могут также отмечаться светобоязнь, потеря зрения, скованность шеи, непроизвольные движения головы, конечностей, тела. Иногда можно наблюдать тревожность, бред, паранойю, галлюцинации. Именно психические изменения в поведении человека чаще всего являются красным флагом поражения мозговых тканей. Отличительной чертой инфекционных энцефалитов будут характерные вирусным инфекциям симптомы, а именно лихорадка, гриппоподобные состояния. В случае неинфекционной этиологии энцефалита пациенты и члены их семьи не отмечают подобных симптомов и чаще говорят о неврологических и психических ярких нарушениях. В случае неопластических процессов (опухолевых) яркие и специфические симптомы энцефалита могут начаться уже на довольно запущенных стадиях рака», — рассказала Ани Татинцян.

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