Около 100 тысяч россиянок с диагнозом "бесплодие" смогут стать мамами

В Хабаровском крае в этом году благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) родился 61 ребенок. Помогла она повысить рождаемость в Удмуртии, Курской области и других регионах. Эта процедура доступна любой семье, которой она необходима.

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В рамках национального проекта "Демография" особое внимание уделяется людям репродуктивного возраста: оказывается помощь при проблемах со здоровьем, препятствующих рождению детей. Для этого увеличены объемы проведения ЭКО, чтобы помочь большему количеству россиян стать родителями. Как этот проект реализуется в регионах, рассказывают местные СМИ.

Без очереди и бесплатно

С начала этого года в Хабаровском крае благодаря процедуре ЭКО родился 61 ребенок. А за весь период оказания такой репродуктивной помощи на свет появились более четырех тысяч детей.

Чем моложе будущая мама, тем больше вероятность успеха. Самый благоприятный возраст - до 35 лет.

"По ОМС, бесплатно для пациента, проводится не только сама процедура ЭКО, но и предварительное комплексное дорогостоящее обследование", - говорит заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий краевого перинатального центра Марина Фролова.

Сын хабаровчанки Анастасии появился на свет благодаря процедуре ЭКО, скоро ему исполнится четыре года.

"Долгое время мы с мужем предпринимали попытки зачать ребенка, с этой целью проходила оперативное лечение и гормональную терапию. В конце концов врачи пришли к выводу: самостоятельно, не прибегая к ЭКО, я не смогу стать мамой. Было тяжело принять этот факт. Но оказалось, что бояться нечего, все процедуры прошли благополучно и безболезненно. Забеременела с первой попытки, в период вынашивания ребенка чувствовала себя замечательно, без осложнений и токсикоза. Я счастлива, что у меня есть сын. Видеть, как твой ребенок растет, развивается, общается, учится новому - это радость, которую не передать словами", - поделилась Анастасия.

Газета "Дальневосточный Комсомольск" сообщила, что в Хабаровском крае, по сравнению с показателями в стране и Дальневосточном федеральном округе, отмечается более высокая частота бесплодия. И для решения проблемы здесь создана трехуровневая система оказания медицинской помощи при бесплодии. Очередь на ожидание проведения процедуры ЭКО полностью ликвидирована.

Тройня - и все мальчишки

Для многих семей использование вспомогательных репродуктивных технологий является единственным шансом стать родителями. В Курском областном перинатальном центре благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения в семье Матрениных родилась тройня. Все - мальчики.

"Первая программа ЭКО, к сожалению, оказалась неудачной. Но мы решили, что обязательно достигнем результата и родим малыша. Была проведена повторная программа ЭКО, в результате которой, к нашему счастью и к удивлению врачей, в одном плодном яйце оказалось два эмбриона", - рассказала счастливая мама.

И хорошо, когда счастье материнства подкрепляется материальными преимуществами. В регионе принят региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей в Курской области". Его цель - увеличить рождаемость. Семьи с детьми получают социальные выплаты, оказывается медицинская помощь. В том числе и ЭКО. В прошлом году на это было выделено более миллиарда рублей. Из федерального бюджета - около 582 миллионов, из областного- почти 507 миллионов. Не меньше средств запланировано и на этот год.

Региональный проект дает возможность повышать уровень доходов семей с рождением каждого малыша. И это дополнительно к федеральным мерам социальной поддержки.

Спасибо за счастье!

В Чувашии тоже проявляют повышенную заботу о семьях с детьми и о тех, кто хочет родить ребенка. Подобные льготы становятся дополнительным стимулом для супругов, которые столкнулись с проблемой бесплодия и готовы испытать счастье по программе ЭКО.

"Это хорошо отработанная медицинская процедура. После дообследования пары начинается этап подготовки, проводится гормональная стимуляция, забор яйцеклеток и их оплодотворение, затем перенос самого лучшего эмбриона в полость матки", - рассказала заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Президентского перинатального центра Минздрава Чувашии Наталия Галкина.

Газета "Республика" рассказала о женщине, которая сама появилась на свет с помощью ЭКО, а недавно родила сына естественным путем без вспомогательных репродуктивных технологий.

"Хочу выразить огромную благодарность, - сказала молодая мама, - всем сотрудникам Президентского перинатального центра Минздрава Чувашии от санитарок до медицинских сестер и врачей за их профессионализм".

А газета "Цивильский вестник" недавно сообщила, что по итогам 2023 года в центре родились 2944 малыша, что на 146 больше по сравнению с 2022-м. Среди них - 65 двоен (на 12 больше, чем годом ранее). И что тоже очень важно: при повышении рождаемости показатель младенческой смертности в Чувашии по-прежнему остается одним из самых низких по стране.

Справка "РГ"

Процедура экстракорпорального оплодотворения становится все доступней. Плановый показатель по количеству процедур ЭКО на 2024 год - не менее 91,5 тысячи человек, что на 5,5 тысячи больше, чем год назад.

За пять лет реализации национального проекта "Демография" проведено свыше 400 тысяч процедур ЭКО. Получить направление на бесплатную процедуру можно в любой женской консультации. А медицинский центр, где будет проведен цикл ЭКО, пара может выбрать самостоятельно.