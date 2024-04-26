Российские студенты нашли новый способ распознавать рак легких. Команда из Института математики, естественных и компьютерных наук Вологодского госуниверситета представила свой передовой проект на Всероссийской выставке научно-технического творчества.

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Суть работы заключается в том, чтобы научить нейросеть распознавать на снимках онкологию и классифицировать тяжелое заболевание на ранней стадии. Точность классификации злокачественной опухоли на тестовой выборке составила от 67 до 95 процентов. Подобные показатели для предварительного диагноза считаются допустимым значением.

Дальше студенты планируют модернизировать и доработать свой проект. Молодые специалисты намерены предложить свою разработку региональному департаменту здравоохранения, передает «MK.RU Вологда».

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