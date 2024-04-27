Врач назвал опасный для 30-летних мужчин продукт

Именно в этом возрасте некоторых мужчин начинают беспокоить урологические заболевания, поэтому в первую очередь важно сделать акцент на образе жизни, считает уролог и андролог Сергей Образцов.

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Особое внимание специалист рекомендует обратить на питание. Необходимо отказаться от фастфудов и химического сахара, увеличить в своем рационе витамины групп А и Е, исключить случайные половые связи.

Физические нагрузки, отказ от вредных привычек и контроль за весом также благотворно скажутся на самочувствии.

Однако для профилактики мужского здоровья не стоит забывать о регулярном посещении уролога, пишет Общественная Служба Новостей.

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