Эксперт назвал опасный для здоровья стройматериал

Оказывается, проблема в асбестовых материалах. Они опасны для здоровья и негативно влияют на окружающую среду. Так, вдыхание асбестовой пыли может спровоцировать рак лёгких.

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Впрочем, в последнее время такой вид стройматериалов используется все реже и со временем совсем выйдет из тренда. Так считает креативный директор строительной компании «Дачный Сезон» Тимур Дасаев.

В интервью РИА Новости эксперт сообщил, что им на смену пришли энергоэффективные и экологически чистые материалы – утеплители, стеклопакеты и т. д.

Ранее врач назвал неочевидные признаки, которые могут указывать на рак.