Эксперты рассказали, как отслеживать уровень пыльцы при аллергии

Пыльца деревьев, трав и других растений может вызывать насморк, зуд в глазах, кашель и чихание. Вот несколько советов, как этого избежать.

Существует три главных типа пыльцы. Ранней весной главным виновником аллергии является пыльца деревьев. Далее она появляется у трав, в конце лета и начале осени — у сорняков.

По данным Американского фонда астмы и аллергии, чаще всего аллергию вызывает пыльца от берёзы, кедра, тополя, клёна, вяза, дуба, грецкого ореха. Среди трав это Бермудские острова, Джонсон, рожь и мятлик Кентукки.

Лучше всего при аллергии избегать воздействия пыльцы. Начните с того, чтобы держать окна дома и в машине закрытыми, не выходите на улицу при максимальном количестве пыльцы, переодевайте одежду после возвращения домой. Защитить от аллергии могут и медицинские маски.

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Американская академия аллергии, астмы и иммунологии отслеживает уровни пыльцы через сеть станций подсчёта по всей территории США. Эта информация доступна на сайте этой академии и по электронной почте.

Вам могут помочь назальные спреи без рецепта, антигистаминные препараты, иммунотерапия в виде уколов и капель для приёма внутрь (последнее — для маленьких детей и людей, принимающих много лекарств от аллергии).

Также Американский фонд астмы и аллергии ежегодно публикует рейтинг городов, в которых наиболее сложно жить, если у вас аллергия. В этом году в этот список вошли Уичито, Канзас; Вирджиния-Бич, Вирджиния; Гринвилл, Южная Каролина; Даллас; и Оклахома-Сити.

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