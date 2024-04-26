Эксперт рассказала, стоит ли прививаться от укусов клещей

Клещевой энцефалит, вызываемый вирусом, представляет серьезную угрозу для здоровья и даже жизни людей. В августе 2023 года 17-летний чемпион России по хоккею с мячом умер после укуса клеща. Инфекция может привести к воспалению головного или спинного мозга, и носителями вируса являются примерно 6% клещей.

Хотя страховка от клеща стоит недорого, ее эффективность ограничена. Она может включать в себя лечение от других заболеваний, переносящихся клещами, но для борьбы с самим клещевым энцефалитом требуются другие меры. Антибиотики могут быть эффективны в лечении болезней, вызванных бактериями, но для борьбы с клещевым энцефалитом необходима поддерживающая терапия.

По словам биолога, директора объединения «Коллективный иммунитет» Антонины Обласовой изданию «Секрет фирмы», иммуноглобулин действительно содержит антитела к вирусу против клещевого энцефалита, но его эффективность остается под вопросом. Регулярные ревакцинации могут помочь поддерживать иммунитет, защищающий от этого заболевания.

Плановая вакцинация проводится двумя дозами вакцины с интервалом в 1–7 месяцев, а ревакцинация производится раз в три года. Экстренная вакцинация применяется в период пика активности клещей, а последующие ревакцинации проводятся с интервалом в три года. Самое раннее время для прививки — один год.

Ранее первые случаи обращения из-за укусов клещей зарегистрированы в Саратовской области, а также врач раскрыл предпочтительные места обитания клещей на человеческом теле.