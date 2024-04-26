Гематолог назвал симптомы дефицита железа у женщин

Дефицит железа стал неотъемлемой частью жизни современных женщин. По статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждая пятая женщина страдает железодефицитной анемией, не говоря уже о том, что более 50 процентов всех причин снижения гемоглобина занимает именно дефицит железа. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-гематолог сети «Клиники Фомина» Тимур Бурков.

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По мнению специалиста, существуют три основные причины возникновения дефицита железа:

Недостаточное количество железа поступает в организм с пищей.

— Обычно от этого страдают люди, увлекающиеся диетическими ограничениями, — вегетарианцы и веганы. Но, к слову сказать, одного только этого фактора недостаточно, чтобы развился грубый дефицит, так как железо находится во многих продуктах, списать все на диету не получится, — отметил Бурков.

Повышенные потери железа с кровью.

— Вот и наш фаворит среди прочих. Кровотечения любой локализации (как правило, это обильные менструации у женщин, кровоточащие эрозивно-язвенные поражения желудка и кишечника, хронический кровоточащий геморрой, даже регулярное донорство) могут стать причиной дефицита железа, — предупредил гематолог.

По его словам, если учесть эти две причины, можно нарисовать портрет классического современного носителя дефицита железа:

— Это молодая девушка с обильными менструациями, которая периодически придерживается каких-то диет.

Нарушение всасывания.

— Это редкость, но и такое бывает. Причиной снижения усвоения могут стать как заболевания (атрофический гастрит, обширные эрозии и язвы, инфекция H. pylori, истинная непереносимость глютена, генетические дефекты), так и отсутствие места всасывания (бариатрические операции), — пояснил Бурков.

Он также перечислил симптомы, по которым можно заподозрить у себя дефицит железа:

утомляемость;

сухость кожных покровов;

учащенное сердцебиение (даже в покое);

бледность кожных покровов;

одышка при подъеме по лестнице.

— Если вы заметили у себя эти симптомы, то это повод проверить свой гемоглобин, железо и ферритин, — заметил врач.

При этом бесполезно пить препараты железа годами, если вы не понимаете, что привело к дефициту железа, подчеркнул гематолог. Лучше обратиться к специалисту, который все расскажет и поможет навсегда избавиться от этого недуга.