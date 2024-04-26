Как минимизировать риск возникновения пневмонии

Пневмония является одним из самых распространенных заболеваний легких. Ведь ее возбудителями могут быть как вирусы, так и бактерии. В зоне риска часто оказываются люди с хроническими болезнями, курящие граждане, а также те, кто вынуждены жить в экологически неблагоприятных районах. О том, как минимизировать риск развития пневмонии, в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказал врач-пульмонолог ФНКЦ ФМБА России Сергей Ложкин.

© freepik.com

По его словам, среди частых причин возникновения заболевания – самолечение антибиотиками, несоблюдение прописанной врачом схемы терапии и плохая экология в крупных городах, поскольку вредные выбросы оседают на дыхательных путях, вызывая их воспаление. Также на бронхи негативно влияет табачный дым, из-за которого возникают воспалительные процессы, снижается иммунитет и повышается восприимчивость к инфекциям.

Пневмония как осложнение острых респираторных заболеваний появляется на фоне ослабления иммунитета. Болезнь часто развивается вследствие резкого переохлаждения или привычки переносить простуду «на ногах». При этом вирусная пневмония нередко является осложнением коронавируса или гриппа и требует длительной реабилитации. Так как перенесенный Covid-19 сильно ослабляет иммунитет, любая вирусная или бактериальная инфекция может спровоцировать воспаление легких.

Врач отметил, что наиболее действенные профилактические меры против пневмонии – это поддержание здорового образа жизни, вакцинация от гриппа, занятия спортом и сбалансированный рацион. Помимо этого, Сергей Ложкин советует избегать переохлаждения и перегрева, поддерживать чистоту в доме и соблюдать гигиену, а при первых признаках ОРВИ сразу обращаться к врачу.