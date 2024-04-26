Невролог указала на частый симптом деменции

Если пожилой человек убирает вещи в необычные места, например, ключи в шкафчик в ванной, либо переспрашивает одно и то же несколько раз, у него может быть деменция. Об этом Здоровью Mail.ru рассказала невролог клиники DocMed Амина Киндарова.

Часто забывчивость — норма для пожилых. Она может проявляться тем, что человек время от времени может терять вещи, например, телефон, очки или пульт от телевизора. Также пожилые могут забывать, что им говорили некоторое время назад. Снижается многозадачность, но человек способен сосредоточиться на одном деле. Пожилым может быть сложнее строить планы, а также нужно больше времени для решения новых задач, например, чтобы настроить перед работой прибор.

Для деменции характерны более выраженные проблемы с памятью: человек забывает, что ему рассказывали совсем недавно и может многократно спрашивать одно и то же. Потерянные вещи часто находят в необычных местах, например, ключи от дома — в шкафчике в ванной. Если в норме настройка нового прибора может требовать от пожилого больше усилий, то при деменции она часто невозможна. Также люди с этим заболеванием не могут сосредоточиться даже на одном деле и сильно путаются при планировании или продумывании вещей.

Врач добавила, что хотя с возрастом часто (но не всегда) ухудшается память, но некоторые аспекты работы мозга могут улучшиться, например, долгосрочная память, навыки и знания. Кроме того, доказано, что до 40% случаев деменции можно отсрочить или предотвратить. Для этого нужно продолжать учиться, работать, общаться, правильно питаться и заниматься спортом, поддерживать здоровый вес, контролировать хронические заболевания (диабет и гипертонию), использовать слуховые аппараты при наличии показаний, достаточно спать и ограничить или исключить потребление алкоголя.