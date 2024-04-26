Врач объяснила, как оказать первую помощь при инсульте

Чтобы оказать первую помощь при инсульте, необходимо помочь человеку принять удобное положение, пока едет бригада скорой помощи, рассказала aif.ru заместитель директора Научного центра неврологии Маринэ Танашян. По ее словам, помощь особенно эффективна в первые три-четыре часа после проявления первых симптомов.

В первую очередь нужно зафиксировать, во сколько возникли первые симптомы инсульта, объяснила специалист. После этого необходимо измерить давление и пульс и, если верхнее давление выше 200 мм ртутного столба, нужно дать пациенту антигипертензивный препарат.

Медик отметила, что в ожидании бригады скорой помощи нужно помочь человеку принять удобное положение. Пациента следует положить на бок и слегка приподнять ему голову, а также убрать стесняющую одежду и открыть окно. При инсульте могут быть нарушения функции глотания, поэтому не следует пытаться накормить или напоить человека.

Кроме того, нельзя пытаться поднять пациента или заставлять его встать самостоятельно, добавила Танашян. Это может привести к падению из-за нарушения координации. Если кажется, что скорая помощь едет недостаточно быстро, нужно попробовать самостоятельно отвезти пациента в ближайшую больницу, обеспечив безопасность перевозки.

Ранее терапевт Игорь Видяскин рассказал, что человека с инсультом нельзя перемещать без необходимости для минимизации возможных повреждений. Он отметил, что при «ударе» нельзя давать больному медикаменты без назначения врача, а также кормить и поить, так как у пациента часто нарушается функция глотания.