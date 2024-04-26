Названы неочевидные признаки поллиноза

Весна — это время цветения большинства растений. Именно в этот период у аллергиков могут проявляться обострения, переходящие в поллиноз - чрезмерную реакцию иммунной системы на растительную пыльцу. Данной формой аллергии страдает каждый пятый человек на планете и специалисты сети медицинских лабораторий KDL рассказали об основных симптомах этого заболевания.

«Проявиться поллиноз может в любом возрасте – как в раннем детстве, так и в зрелые годы. Самые распространенные признаки этой формы аллергии – насморк, заложенность носа, слезотечение, чихание, головные боли – похожи на симптомы простуды, а потому поллиноз нередко путают с респираторными заболеваниями, пытаются с ними бороться с помощью средств от насморка или простуды, что не дает никакого эффекта», - сообщила руководитель медицинского департамента сети Ольга Малиновская.

Однако аллергические реакции организма при поллинозе могут быть абсолютно нетипичны и кроме общепринятых симптомов выражаться в одышке, боли в груди и суставах, усталости, звоне в ушах и даже в расстройстве кишечника. Все эти признаки значительно снижают качество жизни людей, которые под действием недуга становятся рассеяны, неработоспособны, заторможены и слабы. Причем все эти признаки сильнее проявляются именно на улице, где содержание пыльцы в воздухе гораздо больше, чем в помещении.

По мнению доктора Малиновской, препараты от кашля и насморка при поллинозе неэффективны, поэтому при первых подозрениях на него следует обратиться к врачу, а не терпеть дискомфорт. Специальные анализы помогут выявить вызывающее недуг конкретное растение и только специалист сможет назначить соответствующую терапию, выписать нужное лекарство и правильно рассчитать его дозировку.