Врач счел опасным лечение ОРВИ антибиотиками

Препараты вызывают сопротивляемость вирусов, а их бесконтрольное применение приводит к росту числа инфекционных заболеваний. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал эксперт в вопросах организации медицинской помощи Кирилл Калистратов.

Он назвал такую тенденцию «мировой проблемой».

«Антибиотиками не имеет смысла лечить вирусные инфекции. Это ещё вредно и опасно, потому что это ведёт к антибиотикорезистентности. Бесконтрольное применение антибиотиков приводит к развитию антибиотикорезистентности, приводит к тому, что люди начинают болеть инфекциями, к которым резистент. Появляются пациенты, которые страдают бактериальными или другими инфекциями, которые вообще не имеют к антибиотикам какой-либо чувствительности. Это большая мировая проблема».

Накануне Минздрав исключил антибиотики из стандарта лечения пациентов с ОРВИ. Кроме того, оттуда исчезли синтетические гормоны (кортикостероиды). Приказ опубликован на официальном портале правовой информации. В предыдущей версии документа, принятой более 10 лет назад, был 61 пункт с наименованиями препаратов, в том числе антибиотиков гентамицин, левофлоксацин и других.

В новой редакции осталось только 33 наименования, среди которых упоминаются бромгексин, кагоцел, хлоргексидин и анальгетик парацетамол.