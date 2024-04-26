Врач назвал продукт, гормоны из которого могут усугубить угревую сыпь

Молоко и сладости не приводят к возникновению угревой сыпи, но могут усугубить ее. Об этом «Газете.Ru» рассказал дерматолог клиники DocMed Денис Ласеев.

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«Сразу несколько довольно масштабных исследований в разных странах выявили связь между усугублением угревой сыпи и повышенным употреблением молока. Виновниками этой связи считают гормоны естественного происхождения и другие биологически активные молекулы, которые усиливают воспаление в сальных железах. Наибольшую роль играет инсулиноподобный фактор роста-1, которого много в цельном молоке, но мало в кисломолочных продуктах», — рассказал Ласеев.

Согласно исследованиям, к предполагаемым факторам, способствующим появлению акне, относят нерациональный уход за кожей, пищевые привычки, эмоциональный стресс, инсулинорезистентность и повышенный индекс массы тела.