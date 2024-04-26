Вирусолог назвал недоказанной пользу медицинских банок при кашле

Эффективность традиционного средства научно не подтверждена.

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Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал Виктор Ларичев.

«Здесь уже есть такое понятие как доказательная медицина. То есть, когда мы увидим результаты. Тем более, что провести в конце концов когда-нибудь кто-нибудь соберётся, помогает это или нет, сокращает ли это время болезни. Нам всем ставили банки в детстве. Есть много объяснений, я слышал и читал, почему это помогает: рефлекторные дуги и так далее. Но с точки зрения доказательной медицины это не доказано».

Ранее Ларичев в беседе с «Говорит Москва» заявил, что дыхание над горячей картошкой может облегчить симптомы ОРВИ. Варёный корнеплод выделяет фитонциды, отметил специалист.