Врач развенчала миф о накопительной аллергии

Вокруг аллергии много мифов. Один из них — накопительная аллергия. Якобы организм человека может не реагировать на малые дозы аллергена, но вот если раздражающего вещества будет много — жди чихов, сыпи и отёков. На самом деле всё не так. Врач-аллерголог раскрыла «Секрету», почему аллергия может возникнуть не сразу и какие закономерности тут есть.

Почему накопительной аллергии не существует

В современной медицине нет понятия «накопительная аллергия» или «накопительный эффект от аллергии», отметила Ольга Громадина, к.м.н., аллерголог-иммунолог клиник «Семейная».

«Обычно, когда говорят о том, что какой-то продукт накопился и началась аллергическая реакция, подразумевается, что её появление зависело от количества аллергена, с которым произошло взаимодействие иммунной системы человека. То есть как будто бы кто-то мог есть каждый день свой любимый продукт на протяжении долгого времени, и в определенный момент его иммунитет "устал“ от этого продукта и выдал бурный каскад аллергических реакций. Но это совсем не так», — отметила она.

При аллергии иммунная система реагирует даже на самые крошечные дозы аллергена. А вот выраженность проявления заболевания уже будет зависеть от дозы поступившего аллергена.

«Поэтому часто при первых начинающихся признаках симптомы аллергии могут быть приняты за какие-либо другие состояния или же в силу компенсаторных возможностей человеческого организма могут быть мало заметными и не вызывающими значимого дискомфорта», — отметила врач.

Соответственно, чем больше аллергена, тем более ярко выражается реакция организма.

Почему ещё аллергия может возникнуть не сразу

«Развитие иммунных реакций и соответствующих симптомов при аллергических заболеваниях имеет определённые возрастные закономерности. Так, в медицине есть понятия «атопического марша», в рамках которого мы можем говорить о возрастной последовательности формирования различных видов аллергии.

Например:

Пищевая аллергия и атопический дерматит в основном выявляются впервые у детей грудного возраста.

Около 3−4 лет у ребёнка может сформироваться повышенная чувствительность к пыльце растений, что совпадает с первыми симптомами аллергического ринита и/или аллергической бронхиальной астмы.

К 5 годам и старше всё чаще встречается аллергия на бытовые аллергены.

«И всё это не про «накопилось», а про созревание иммунной системы, изменение образа жизни и среды, а также про физиологические изменения организма человека в целом», — подчёркивает аллерголог.

Также, по её словам, причинами возникновения аллергии «не сразу» могут быть так называемые перекрёстные реакции. Это когда у человека изначально формируется повышенная чувствительность к какому-то определённому вдыхаемому аллергену (пыльца растений, частички животных, компоненты домашней пыли), которая проявляется в виде аллергического ринита или бронхиальной астмы.

А в дальнейшем организм может начать реагировать на очень похожие молекулы, содержащиеся в определённых продуктах. «Это и есть перекрёстные аллергические реакции, которые теперь уже будут проявляться в виде пищевой аллергии», — говорит Громадина.