Врач советует не тратить деньги на бесполезные лабораторные исследования

Врач-терапевт Елена Малышева в эфире телепередачи «Жить Здорово!» на Первом канале объяснила зрителям, какие лабораторные тесты бесполезны и тратить на них деньги не нужно.

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Первым в списке таких бесполезных анализов числится проверка на антитела к Helicobacter pylori. Этот микроорганизм, если попадёт в организм, может спровоцировать развитие язвенной болезни желудка или 12-перстной кишки, а также хронический гастрит и эрозии в желудке.

Тест не покажет активность Helicobacter pylori, а лишь то, что в организме человека эти микроорганизмы присутствуют. Малышева рекомендует пройти дыхательный уреазный тест.

Другой популярный анализ – тест на дисбактериоз. Он тоже не считается целесообразным, поскольку не покажет общее состояние кишечника. К тому же в медицине нет такого диагноза как дисбактериоз.

Не стоит платить деньги за тесты на наличие герпесвируса и цитомегаловируса. И тот, и другой есть практически у всего населения мира.