Из-за чего чаще всего развивается ДЦП

Невролог Довбня назвал наиболее распространённый фактор риска ДЦП. Многие до сих пор считают им родовые травмы. Но, по словам врача, в современной медицинской практике по такой причине это происходит сравнительно редко. Есть ещё несколько факторов, которые могут привести к развитию детского церебрального паралича (ДЦП). Подробнее «Доктору Питер» рассказал детский врач-невролог Святослав Довбня.

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Факторы риска ДЦП

На развитие церебрального паралича могут повлиять в том числе:

генетика;

черепно-мозговые травмы у младенцев;

метаболические нарушения — например, тяжёлая желтуха новорожденных;

инфекции у будущей мамы или у ребёнка — к примеру, энцефалит или менингит в раннем неонатальном периоде (от рождения до 28 суток);

родовые травмы.

Сейчас ДЦП чаще всего развивается из-за недоношенности, отметил Довбня.

«Чем раньше родился ребёнок и чем меньше его вес, тем выше риск. Особенно это касается детей, рождённых раньше 28-й недели или с весом меньше 1,5 кг», — объяснил он.

Но есть и хорошие новости. По словам врача, в России открывается всё больше перинатальных центров, улучшается их оснащение и знания врачей, которые работают с такими детьми. Благодаря этому процент осложнений и случаев ДЦП у родившихся раньше срока становится меньше.

Формы ДЦП

Как рассказала «Секрету фирмы» врач-невролог группы компаний BestDoctor Юлия Сущевская, бывает 3 формы этого заболевания.

Спастическая — самая частая. При ней происходит повышение мышечного тонуса конечностей (спастика) и паралич. В зависимости от того, где спастика выражена больше, выделяют диплегию (поражение ног), гемиплегию (рука и нога с одной стороны), квадриплегию (все 4 конечности сразу).

Атаксическая — наоборот, самая редкая форма. В случае неё проблема заключается в нарушении координации, в том числе при ходьбе и речи.

Дискинетическая. Главные проявления этой формы — непроизвольно возникающие движения конечностей: выкручивания, причудливые позы, хаотичные подёргивания и т. д.