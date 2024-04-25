Почему минздрав исключил антибиотики из нового стандарта лечения ОРВИ в России

Антибиотики исключены из нового стандарта лечения ОРВИ в России. В обновленный документ в перечень лекарств, применяемых при вирусных респираторных инфекциях, Минздрав России включил противовирусные препараты.

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Последний подобный стандарт был принят в 2012 году. "Но сейчас доказано: антибиотики эффективны только против бактериальных инфекций, например, в случае ангины, пневмококковой пневмонии и т.д. А на вирусы не действуют, - пояснил "РГ" врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков. Более того, из-за неоправданного применения антибиотиков в последние годы все чаще появляются виды бактерий, устойчивые к лекарствам, - отметил эксперт.

"Поэтому применение антибактериальных лекарств оправдано только в случае так называемых присоединенных инфекций - когда течение вирусной инфекции осложняется бактериальной", - отметил эксперт.

В обновленной версии стандарта названы 33 лекарства. Кроме жаропонижающих и обезболивающих (так называемая симптоматическая терапия) в стандарт вошли противовирусные препараты, в том числе с иммуностимулирующим действием (кагоцел, риамиловир, умифеновир, тилорон).

Помимо этого, минздрав дополнил список врачей, к которым пациент может обратиться при ОРВИ. Это не только терапевт и инфекционист, но, например, и гинеколог - всего восемь специальностей. Также сокращен и стандартный срок лечения - с 15 до 7 дней. Оговаривается, что лечить ОРВИ можно и амбулаторно, и в стационаре.