Кроссворды и языки не помогут: психолог развеял мифы о деменции

Деменция — это общее название для различных состояний и заболеваний, основной характеристикой которых является ухудшение памяти, мышления, ориентации, способности к обучению, коммуникации. Несмотря на то, что слабоумие хорошо изучено, вокруг заболевания существует множество мифов. Клинический- и бизнес-психолог Станислав Самбурский специально для WomanHit развеял самые популярные заблуждения.

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Миф 1: Если деменция, то это болезнь Альцгеймера

Станислав:

"Болезнь Альцгеймера (БА) является наиболее распространенной формой деменции (60—70% в разных странах). Однако существуют и другие типы, такие как сосудистая деменция, фронтотемпоральная и деменция с тельцами Леви. Каждая из них имеет свои особенности."

Миф 2: Болезнь Альцгеймера — это исключительно болезнь стариков

Станислав:

"К сожалению, нет. Ранняя БА может проявиться и у людей младше 65 лет. Первым человеком, кому в 1901 году официально диагностировали заболевание, стала немка Августа Детер. На момент развития первых симптомов ей было около 49 лет. А в 2023 году зафиксирован случай заболевания у 19-летнего мужчины из Китая. От возраста зависит только тип заболевания по МКБ−11 (международный классификатор болезней)", — уточняет наш эксперт.

Миф 3: Генетическое тестирование всегда поможет диагностировать БА

Станислав:

"Генетическое тестирование может указать на повышенный риск развития БА, но не является окончательным диагностическим инструментом. Для точной диагностики используются комплексные подходы, включая МРТ, анализ крови и другие исследования."

Миф 4: Изучение языков предотвращает деменцию

Станислав: