Врач назвала зоны, боль в которых указывает на проблемы с сердцем

Боль в грудине, особенно «отдающая» в любую зону от мочки уха до пупка – признак нарушения работы сердца. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог, медицинский эксперт ИНВИТРО Полина Концедайло.

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«Необходимо обращаться к врачу-кардиологу при возникновении таких симптомов, как разлитая боль жгучего, давящего характера за грудиной, в межлопаточной, а также если загрудинная боль отдает в нижнюю челюсть, шею, руки,– в любую зону от мочки уха до пупка, – при физической нагрузке, психоэмоциональном напряжении. Также на проблемы с сердцем указывают одышка, дискомфорт, чувство распирания в груди», — рассказала Концедайло.

Инфаркт миокарда происходит при закупорке тромбом артерии, которая снабжает кровью миокард. Шансы на нормальную жизнь зависят от площади и глубины поражения зоны, которая перестала получать кровоснабжение. Важную роль играют своевременность оказания помощи, а также возраст и наличие у пациента осложнений инфаркта миокарда и сопутствующих заболеваний.

«После выписки из стационара пациенты, перенесшие инфаркт миокарда, встают на учет к врачу-кардиологу и наблюдаются у него год, затем пациенты могут быть переданы участковому терапевту или врачу общей практики. До стабилизации состояния осмотры у врача необходимо проходить 2-4 раза в месяц, после стабилизации — не реже 2 раз в год», — объяснила врач.

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