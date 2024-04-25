Врач-остеопат Титов предупредил, что работа стоя может привести к болям в спине и ногах

Часто для борьбы с последствиями сидячего образа жизни советуют работать стоя, якобы это помогает улучшить осанку и предотвратить затекание многих мышц тела. Однако, как рассказал «Газете.Ru» врач-остеопат медицинского центра «ПревентМед» Игорь Титов, такое положение при работе может привести к болям в ногах и спине.

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«Вред сидячего образа жизни бесспорен. И тут, казалось бы, очевидный вариант – работать стоя, ведь тогда позвоночник перестает быть постоянно в согнутом положении, мышцы спины находятся в постоянном напряжении, что положительно влияет на кровообращение и осанку. Однако если вы до этого привыкли работать, удобно устроившись в кресле, и резко даете такую нагрузку на спину и ноги, то ничего, кроме дискомфорта и болей в спине и ногах вы не почувствуете», – отметил Титов.

По его словам, такую нагрузку необходимо давать постепенно и периодически делать разминку.

«Поэтому оптимальный вариант – просто делать небольшие перерывы по 5 минут в течение рабочего дня – просто встать и походить или сделать легкую разминку, ведь не зря в советском прошлом так была популярная производственная гимнастика. Легкие, несложные упражнения помогут улучшить кровообращение и придадут заряд бодрости для успешной работы», – посоветовал остеопат.

Кроме того, многие отмечают, что, работая стоя, можно сжечь больше калорий. Однако и это оказалось не совсем верным.

«Разница в количестве калорий, которое сжигается при работе стоя и сидя – совсем не большая. Сидя человек тратит около 80 килокалорий в час, а стоя — 88. Получается 64 килокалории за восьмичасовой рабочий день, что не так уж много», – заключил специалист.

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