Причиной женского бесплодия может стать аллергия на партнера

Бесплодие способно вызвать множество причин — от хронических заболеваний до аномалий развития. Беременность может не наступать даже из-за аллергических реакций! Подробнее об этом феномене «Клопс» рассказали калининградские врачи.

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Рождение ребёнка обычно не случается по щелчку пальцами, ставить пугающий диагноз доктора не спешат. О проблемах с зачатием можно говорить только в определённых случаях, обратила внимание акушер-гинеколог Юлия Шарапова.

Если зачатие не происходит при регулярных половых контактах (2-3 раза в неделю) при отсутствии контрацепции.

«Есть основания для беспокойства, когда беременность не наступает в течение 12 месяцев у женщин младше 35 лет и на протяжении 6 месяцев у дам старше этого возраста», — пояснила Шарапова.

Если имеются уже установленные диагнозы, препятствующие зачатию. Например, удалённые с обеих сторон маточные трубы, яичники, отсутствие матки или врождённые пороки развития половых органов.

«Одной из редких, но возможных причин бесплодия также может стать аллергическая реакция на партнёра», — рассказала врач-аллерголог Яна Бычкова.

В этом случае женский организм воспринимает мужской эякулят, как чужеродный. Реакция развивается не на сами сперматозоиды, а на белки семенной жидкости. Состояние проявляется зудом, жжением в области половых органов, воспалением слизистой.

«В группе риска женщины, имеющие аллергию на животных, пищу, пыльцу, пыль», — уточнила Бычкова.

Острая реакция на семя мешает зачать ребёнка естественным путём. Но шанс забеременеть всё же есть. Специалисты рекомендуют воспользоваться тактикой «отмывки». После определённых манипуляций очищенные сперматозоиды вводят женщине искусственным методом.

«Опровергнуть или подтвердить редкую аллергию можно, сдав анализ крови IgE. Но сначала лучше исключить более вероятные причины отсутствия беременности», — заключила Бычкова.

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