Вирусолог рассказал о дыхании над горячей картошкой при ОРВИ

В ряде случаев такие ингаляции могут облегчить симптомы заболевания.

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Варёный корнеплод выделяет фитонциды

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал Виктор Ларичев.

«В общих таких человеческих понятиях можно предположить, что пар некоторым образом смягчает, снимает какое-то воспаление. Плюс ко всему там могут быть фитонциды, которые не очень сильно, но могут повлиять на инфекцию, которая там есть. Вряд ли, конечно, это выраженные действия, но какое-то действие будет. Соответственно, может быть чуть-чуть полегче станет. Хуже не будет, почему нет? С другой стороны, в таких способах лечения всегда главное верить».

Ранее Минздрав исключил антибиотики из стандарта лечения пациентов с ОРВИ. Кроме того, оттуда исчезли синтетические гормоны (кортикостероиды). Приказ опубликован на официальном портале правовой информации. В предыдущей версии документа, принятой более 10 лет назад, был 61 пункт с наименованиями препаратов, в том числе антибиотиков гентамицин, левофлоксацин и других. В новой редакции осталось только 33 наименования, среди которых упоминаются бромгексин, кагоцел, хлоргексидин и анальгетик парацетамол.