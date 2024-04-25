Московские врачи провели кесарево сечение уникальной пациентке

Московские врачи провели девушке кесарево сечение особым способом, поскольку использование обычного метода в отношении пациентки с «синдромом бабочки» стало бы слишком опасным, сообщает Telegram-канал Baza. Врачи заранее подготовили план операции. Во время родов они использовали специальные материалы для наложения швов, гелевый матрас, а также защитили места для ввода катетера.

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Главной задачей врачей было не повредить тонкую кожу пациентки и помочь быстро заживить шов после хирургического вмешательства. После операции шов перевязали специальными материалами и тщательно обработали. Роды прошли успешно, у девушки родилась здоровая дочь весом 3100 граммов.

Как отмечает канал, на 1 млн человек приходится порядка 50 пациентов с таким симптомом. У этих людей крайне нежная кожа, которая способна повредиться после малейших прикосновений. Зачастую эрозии могут возникнуть даже без механических повреждений.

Ранее в Подмосковье молодая мать сломала руки новорожденному сыну, когда надевала на него комбинезон. После этого отец пытался самостоятельно вправить малышу перелом. В итоге ребенок попал в больницу со множественными травмами. Отмечается, что родители неделями игнорировали тот факт, что мальчик «странно скрипит».